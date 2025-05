Una veïna de Castellar del Vallès fa un crit d'auxili per recuperar la seva filla. La dona no en sap res des del 28 de març quan el seu pare se la va endur a Egipte, segons apunta el Diari de Sabadell. "No sé res de la meva filla de quatre anys des que el seu pare se la va endur".

La menor, de només quatre anys, hauria estat sostreta sense consentiment. Els fets es remunten al passat 25 de febrer quan la mare i la nena van viatjar a Anglaterra per renovar el passaport de la menor i poder veure uns dies el seu pare. L'acord al qual van arribar era que el pare havia de renovar el passaport i tornar la nena a territori espanyol però no ho va complir.

Des del 28 de març la mare no sap res de la seva filla. "El pare ha tallat tota comunicació i s'ha negat fins i tot a permetre videotrucades", lamenta. Seguint la recomanació de la seva advocada, va denunciar la situació per sostracció de menors a ​​Sabadell el passat 29 d'abril.

La dona també es va posar en contacte amb les autoritats britàniques que li van confirmar que el pare i la menor van viatjar a Egipte el 2 d'abril. En aquest sentit, els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.