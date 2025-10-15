Aldarulls a Barcelona pels llançaments a un Burger King, una de les empreses assenyalades en plena guerra a Gaza

La mobilització per Gaza, aquest 15 d'octubre, inclou un clima creixent de tensió. La indignació dels manifestants han portat una facció a apredregar un restaurant de la cadena Burger King, al carrer de Tarragona. Entre pintades i trencadisses de vidres, els Mossos han acabat intervenint primer amb gas pebre i després amb la irrupció de diverses furgonetes d'antiavalots disposades davant del negoci. Burger King és una de les empreses assenyalades pels moviments en defensa de Palestina com a còmplice amb l'estat d'Israel.\r\n