15 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Societat

Aldarulls a Barcelona pels llançaments a un Burger King, una de les empreses assenyalades en plena guerra a Gaza

  • La manifestació de Barcelona. -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 d’octubre de 2025 a les 18:36

La mobilització per Gaza, aquest 15 d'octubre, inclou un clima creixent de tensió. La indignació dels manifestants han portat una facció a apredregar un restaurant de la cadena Burger King, al carrer de Tarragona. Entre pintades i trencadisses de vidres, els Mossos han acabat intervenint primer amb gas pebre i després amb la irrupció de diverses furgonetes d'antiavalots disposades davant del negoci. Burger King és una de les empreses assenyalades pels moviments en defensa de Palestina com a còmplice amb l'estat d'Israel.

Et pot interessar