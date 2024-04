Ves amb compte! Alerta per una estafa que es fa passar per l'Agència Tributària

Una nova estafa cibernètica, que arriba als telèfons mòbils, ha posat en alerta la Guàrdia Civil. A través d'un missatge a les xarxes socials, el cos armat ha advertit a la ciutadania que ha d'anar amb compte amb una enganyifa: un grup de delinqüents cibernètics es fa passar per l'Agència Tributària en plena campanya per la renda. El seu objectiu és confondre l'usuari per aconseguir les seves dades i així poder usurpar-li els seus comptes.

⚠️#AVISO‼️ Detectada una campaña que suplanta a la #AgenciaTributaria vía SMS informando de una devolución de la #renta del año 2023.#NoPiques, pretenden que accedas a un enlace a una web fraudulenta para obtener tus datos personales. Es #smishing👇



ℹ️https://t.co/7C6IYE54Tnpic.twitter.com/9gFOLlhcZl — Guardia Civil (@guardiacivil) April 9, 2024

Com busquen enganyar l'usuari? La Guàrdia Civil alerta que s'envien missatges SMS als ciutadans, on demanen certes dades a partir d'una mentida: dient que tenen pendent certa devolució de l'IRPF o algun altre pagament sobre la declaració de la renda del 2023. Per resoldre aquest deute, han de clicar a l'enllaç "i pagar". No ho has de fer. Perquè així no funciona ni l'Agència Tributària ni el pagament d'impostos.

És un engany i és phishing. A través d'enllaços fraudulents, que simulen pàgines oficials, acabes introduint les teves dades en requadres que semblen verídics, però acaben "absorbint" el que has escrit un cop ho envies. Per això mateix, des de la Guàrdia Civil i els cossos policials demanen a la ciutadania prestar molta atenció en els SMS que reben.

Per això, es recomana ignorar els missatges i no facilitar cap dada personal ni bancària si no es té la seguretat que l'emissor és qui diu ser. Com pots saber si és un emissor oficial o si és realment qui diu ser? Hi ha certs senyals, però has de saber que mai et faran pagar cap mena de tràmit d'aquesta manera.

En el cas que dubtis, contacta amb les suposades persones o agències que t'estan contactant a través de canals oficials (correu, telèfon o físicament) i encara ho resoldràs de manera més clara. En cas de dubte, sentenciem: mai cliquis a l'enllaç.