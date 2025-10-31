Carreteres congestionades des de primera hora de la tarda. A les 17:00 hi ha més de vint quilòmetres de retencions a la sortida de Barcelona. En concret, al nus de la Trinitat hi ha nou quilòmetres de cua a la B-20 i tres i mig al nus del Llobregat. A la B-10 en sentit nord hi ha sis quilòmetres i mig amb un carril tallat i quatre i mig en sentit sud, al nus del Llobregat.
A banda del punt calent de la sortida de Barcelona, hi ha altres zones del país amb retencions. Deu quilòmetres de cua a l'AP-7 entre la Roca del Vallès i Mollet del Vallès en sentit Girona. A la mateixa autopista hi ha nou quilòmetres de congestió al tram entre Martorell i El Papiol en sentit Tarragona i set entre Barberà del Vallès i Sant Cugat del Vallès en sentit Girona. També hi ha onze quilòmetres de cua a la C-16, entre Cercs i Olvan. Es pot consultar l'estat del trànsit en directe en aquest enllaç.
Mesures per l'alta mobilitat
El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que prop de 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15.00 hores d'aquest divendres i les 15.00 hores de dissabte. A més, entre el migdia i la mitjanit de diumenge retornaran 230.000 vehicles. Pel que fa a la previsió d'alta mobilitat, Trànsit adoptarà diverses mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit per tal d'incrementar la capacitat viària i garantir, en la mesura del possible, la fluïdesa.
L'SCT, en coordinació amb les policies de trànsit de Catalunya, desplegarà una campanya especial de prevenció i control de drogoalcoholèmia a tot el territori. Es comptarà amb la participació de Mossos d'Esquadra i de les policies locals, que intensificaran els controls policials per detectar i denunciar conductes de risc relacionades amb el consum d'alcohol i drogues durant la conducció. Trànsit ha destacat que cada any, al voltant del 40% dels conductors morts en accidents de trànsit havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs.
Alteracions a les carreteres
En destaquen els carrils en sentit contrari a l’habitual a l'AP-7 per facilitar la tornada de diumenge. Pel retorn s'habilitarà un carril en sentit contrari al tram nord de l'autopista AP-7, de Sant Celoni a Montornès del Vallès, i un carril en sentit contrari a l'AP-7 sud/B-23, de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei.
D'altra banda, el carril bus-VAO de la C-58 s'obrirà a tots els vehicles per facilitar la sortida i tornada de vehicles. També hi haurà cancel·lació de carrils lents a la C-16 entre Berga i Cercs en sentit nord, tancament dels accessos Berga-centre i Berga-nord en sentit nord, anul·lació del carril ràpid en sentit sud a la C-16 a Cercs i a la C-55 a Castellgalí, i mesures a la rotonda de la C-17 a Ripoll, entre d'altres.