Alerta per ruixats, tempestes i pedra en 17 comarques: quan i on plou?

La previsió d'aquest dilluns ja apuntava a una nova jornada de pluges i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ho ha confirmat amb l'activació de l'alerta. Concretament, són 17 comarques les afectades per un avís que també inclou tempestes i possible pedra. Per tot plegat, Protecció Civil ha demanat precaució i ha activat la prealerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions.

Les comarques afectades són el Baix Camp, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Baix Empordà, l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès. L'avís es posa en marxa fins a les 14 hores i s'allarga fins a les 20 hores.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dll. de 14:00 a 20:00 h.- Dt. de 14:00 a 20:00 h.

➡ Llindar: >20 mm en 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟡2/6

Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/7LT6wmr2HO — Meteocat (@meteocat) May 12, 2025

El nivell d'alerta és de dos sobre sis, amb una previsió que se superin els 20 litres d'aigua en només 30 minuts. El Meteocat detalla que les pluges aniran acompanyades de tempestes i que també ho poden fer de calamarsa i de pedra petita. De cara a dimarts, es manté l'alerta en el mateix tram del dia, però ja només afecta l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès.

Però això no és tot, ja que les pluges també faran acte de presència a bona part del país encara que sigui amb menor intensitat. Aquest dilluns també es deixaran veure els ruixats en punts del Pirineu occidental, mentre que les tardes de dimarts i dimecres també hi haurà precipitacions de manera força generalitzada.