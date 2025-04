Aquest és el millor pa de Sant Jordi del 2025

A la recta final per la celebració de Sant Jordi, els catalans comencen a decidir quins llibres regalaran i on compraran les roses. Ara, també poden tenir en compte on aconseguir el millor pa de Sant Jordi del 2025, ja que s'ha fet públic l'establiment que ha obtingut aquest reconeixement.

Es tracta del Forn Bertran de Badalona, que ha quedat en primera posició en el concurs que organitza l'associació Panàtics, nascuda l'any 2012 amb l'objectiu de donar a conèixer i promocionar els forners artesans del país. En la vuitena edició del certamen d'aquest pa emblemàtic, els responsables han volgut destacar la qualitat i l'artesania del producte d'aquest forn, situat a escassos metres de la plaça de la Vila de la ciutat.

Andrés Jarque i Alberto Piedra Martínez són les persones que hi ha darrere la menja premiada, que elaboren segons la recepta tradicional creada per Eduard Crespo el 1989 per al Gremi de Flequers de Barcelona. Aquesta recepta combina tres masses diferents: una de formatge emmental, una de sobrassada i una de nous, que juntes representen els colors de la senyera catalana.

L'establiment guanyador del concurs d'enguany va obrir les portes fa més de trenta anys i, avui, compta amb la quarta generació al capdavant per continuar amb una tradició fornera que data del 1922.

Els altres dos finalistes han estat la Pastisseria Larrosa (Flix), de Pau Carranza, i la Pastisseria Faixat (Barcelona), d'Enric i Gisela Faixat. En la categoria d'escoles, el guanyador ha estat l'estudiant Lluc Alqueza.

L'origen del pa de Sant Jordi se situa a Catalunya l'any 1988, i aquesta iniciativa vol contribuir a la seva difusió i apreciació entre la ciutadania. A més, la recepta original no inclou colorants; per això, el Gremi de Flequers exigeix que es mantingui aquesta norma i fugir de pans excessivament grocs o vermells.