Aquestes són les quatre pitjors empreses del 2025, segons els consumidors

Fa quinze edicions que Facua -organització no governamental dedicada als drets dels consumidors a Espanya- publica anualment quina és la pitjor empresa de l'Estat, tenint en compte el criteri dels mateixos usuaris. Els noms de les nominades a l'edició del 2025 ja són públics i es tracta de companyies conegudes de diferents sectors estratègics.

L'encarregat de fer l'avançament dels titulars del premi ha estat el secretari general i portaveu de l'ONG, Rubén Sánchez. Ho ha fet a través d'un vídeo compartit a TikTok (@facuaorg), en què revela els noms de les empreses i explica el motiu pel qual han estat seleccionades.

Ryanair, Vodafone, Endesa i CaixaBank són les competidores, ja que van ser les més denunciades durant l'any 2024 pels consumidors. A més, formen part de sectors rellevants com "l'energia, les telecomunicacions, la banca i el transport aeri", ha detallat el portaveu.

L'aerolinia de baix cost Ryanair és una de les triades perquè ha rebut moltes reclamacions pel recàrrec il·legal que imposen per viatjar amb equipatge de mà en els avions. També ha tingut denúncies per negar-se a pagar compensacions obligatòries establertes en la normativa europea.

La següent nominada, Vodafone, acumula denúncies per incomplir les ofertes amb les quals capta els clients, per cobrar serveis que l'usuari no va sol·licitar, entre altres. "Han seguit cobrant factures a clients que ja havien marxat" de la multinacional, ha explicat Sánchez.

Pel que fa a Endesa, entre els principals motius per nominar-la hi ha l'intent de cobrar moltes factures de cop o bé exigir el pagament de rebuts que tenen més d'un any d'antiguitat. "També envien factures amb estimacions molt superiors a les que permet la legislació", ha detallat el defensor dels consumidors.

L'última empresa és CaixaBank. En aquest cas, les denúncies que rep el banc són per l'aplicació d'interessos molt alts en els contractes de la targeta Revolving, o bé per negar-se a retornar la quantitat sostreta a les víctimes de phising, una tècnica de ciberdelinqüència.

En el vídeo, el secretari general anima als usuaris a votar la pitjor empresa a través de la seva pàgina web. A la vegada, recorda que el títol de pitjor empresa del 2024, per primera vegada, se'l va endur el banc Santander. De les 15 edicions celebrades, Movistar ha estat al capdavant de cinc i Endesa de quatre.