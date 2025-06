Aquests seran els petards més populars per Sant Joan, segons els fabricants

Arriba Sant Joan i, com no pot ser d'altra manera, la festa és sinònim de petards. El sector de la pirotècnia confia que la tornada a la normalitat després de diversos anys de sequera contribuirà que la ciutadania pugui celebrar la revetlla "sense problemes" ni restriccions i calcula que les vendes creixeran un 6%.

Ho ha explicat a l'ACN Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que ha previst que els beneficis rondaran els 23 milions d'euros. "Sabem que els pantans no apaguen els incendis, però el fet de tenir-los plens és bo per a poder celebrar una revetlla amb normalitat i sense problemes", ha remarcat.

Els petards més venuts per Sant Joan

Pel que fa als productes més venuts, es consolidaran els de llum, com les fonts i les bateries amb efectes sobre el cel per garantir "un bon espectacle". Amb tot, els petards de tro seguiran mantenint el seu públic, així com les propostes infantils basades en bombetes, bengales o animals que espeteguen.

Llum, fonts i bateries lideren la revetlla

"A la gent li agrada molt el color i els castells de focs en el cel", ha comentat Vilardell, que ha destacat l'ampli ventall d'efectes que incorporen aquests petards perquè "només posar-los en marxa ja sigui un espectacle". En aquest sentit, els catàlegs de petards ofereixen grans conjunts de bateries amb noms de ciutats com París, Chicago o Pequín, i fonts de colors amb durades de fins a tres minuts.

L'auge d'aquests productes està vinculat amb les campanyes que en els darrers anys s'han impulsat per prioritzar els petards de baixa sonoritat, dissenyats per a reduir les molèsties auditives sobre nadons, infants, adults vulnerables i, fins i tot, mascotes. Vilardell ha afirmat que aquesta mena d'articles estan dissenyats per "fomentar la convivència" i contribuir que les celebracions no siguin un motiu de malestar veïnal o personal.

Els petards de tro mantenen el seu públic

Amb tot, Vilardell ha remarcat que els petards de tro tradicionals segueixen mantenint una elevada demanda: "A qui li agrada el tro li agrada que aquest faci soroll i peti", ha assenyalat. Així defensat l'existència d'aquesta mena de productes sempre que es llencin respectant les distàncies que marca la normativa europea segons la categoria.

Petards per als més petits

Les propostes adreçades als més petits de la casa segueixen liderant les vendes. Es tracta de petards tan típics com les bombetes o les bengales, però també d'altres que en els darrers anys han anat guanyant protagonisme, com els animals que espeteguen o defequen. Vilardell ha posat com a exemple un paquet que inclou diversos tancs i vehicles que fan llums i xiulen, o un helicòpter que llença flames a través de les aspes.

Es llencen menys petards?

Sobre la percepció generalitzada que cada cop es llencen menys petards, el president del sector ha assegurat que aquesta sensació "no és real". Ha dit que cada any les vendes de pirotècnia s'incrementen una mica més, i ha atribuït aquesta creença al fet que cada vegada es concentra més el llançament de petards en la revetlla. "Abans vèiem que moltes persones en començaven a llençar els dies previs i també els posteriors, i ara això cada cop passa menys", ha comentat. Vilardell ha valorat positivament aquest fet perquè suposa que les vendes creixen mentre les molèsties sobre la ciutadania es redueixen.

Per altra banda, ha explicat que amb l'objectiu d'adaptar-se a totes les butxaques, els venedors de petards ofereixen una gran varietat de lots i ofertes. Vilardell s'ha referit al Box Solidari que la seva empresa, Petards CM ofereix des de fa 15 anys i que inclou bengales, petards, minitraques, coets i articles de color gairebé a preu de cost perquè sigui més assequible per a les llars que passen dificultats econòmiques.

Enguany, la companyia ha destinat 75.000 euros a aquesta campanya. Aquests lots es podran adquirir el 16 de juny vinent als establiments i casetes de venda de la marca a tot Catalunya, tot i que si després d'aquest dia encara queden unitats, se'n tornaran a vendre fins que s'acabin les existències. "Volem que tots els nens puguin arribar a tenir un petit lot per gaudir de la revetlla", ha subratllat Vilardell.

Recollida i reciclatge de petards

Aquests 2025 Petards CM continuarà amb la seva aposta per fomentar la recollida i reciclatge de petards. Tal com ja va fer l'any passat a través d'una prova pilot pionera a tot l'Estat, la firma tornarà a instal·lar dos contenidors de recollida de material pirotècnic disparat o malmès a la ciutat de Barcelona, a tocar de casetes de la firma a la capital catalana.

En concret s'ubicaran a la confluència dels carrers Tarragona i Aragó i a la dels carrers Cartagena i Diagonal. "Sabem que amb dos no n'hi ha prou, però és el principi d'un projecte que confiem a poder estendre a tot Barcelona i, posteriorment, a tot Catalunya", ha indicat. També es posarà un contenidor a Palau-solità i Plegamans, on l'empresa té la seva seu.