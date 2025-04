Arriben antiavalots a un desnonament de Ciutat Meridiana en què hi hauria una solució en marxa

Situació singular a Ciutat Meridiana. Mentre les entitats convocants a aturar un desnonament -Sindicat de Llogateres i Sindicat d'Habitatge de Nou Barris- i la propietat negocien una possible solució pactada al desnonament d'en Juanjo, un veí històric del barri, arriben reforços policials amb antiavalots dels Mossos d'Esquadra a l'avinguda dels Rasos de Peguera. La policia, present per ordre d'un jutge, assegura que no es pot suspendre el desnonament fins que els jutjats no els hi ho diguin. Tanmateix, la comitiva judicial ha estat informada de la solució que estan estudiant el veí afectat i la propietat perquè s'hi pugui quedar al pis. De moment, però, ningú està fent el pas formal de suspendre i ja fa més de dues hores i mitja que desenes de persones persisteixen davant d'una de les finques del barri més pobre de Barcelona. A uns quants metres, una altra concentració popular intenta aturar un altre desnonament. Ara com ara, no hi ha hagut incidents a cap punt. Predominen les protestes habituals i els càntics en defensa del dret a l'habitatge. Informa David Cobo.