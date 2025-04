Atrapats una hora de matinada a l'estació de Castelldefels i sense busos llançadora: nou caos a Rodalies

Desenes de persones s'han quedat atrapades durant més d'una hora aquesta matinada a l'estació de Castelldefels. Són els passatgers de l'últim tren d'aquest dijous que, cap a les 23:00 hores, van haver de baixar del tren per unes obres programades al tram entre Sitges i Castelldefels. Els autobusos llançadora que estaven previstos a les 23:15 hores no van arribar. Els passatgers es van haver d'esperar a l'andana durant una hora fins que a les 00:15 hores va arribar un tren per portar-los fins a Sant Vicenç de Calders. Des de Renfe demanen disculpes i asseguren que estan mirant què va passar i per què no van arribar els busos llançadora previstos. Protecció Civil va emetre una prealerta del pla Ferrocat per acumulació de persones a l'andana.