Barcelona ampliarà en 705 les places d'escoles bressol municipals de cara al 2031

L'Ajuntament de Barcelona ampliarà en 705 les places d'escoles bressol municipals fins a arribar a les 9.550 el 2031. L'alcalde, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimarts que es requerirà una inversió de 27 milions d'euros durant els pròxims cinc anys, destinats a sis projectes de construcció de nous equipaments i un d'ampliació de l'escola bressol La Mar, ubicada al districte de Ciutat Vella.
Segons ha explicat Collboni, es tracta d'una mesura que pretén garantir el dret dels veïns de "quedar-se al seu barri" a través d'una ampliació progressiva. Segons les seves previsions, es crearan 145 noves places abans que finalitzi el seu mandat i la resta, entre el 2027 i el 2031.
La situació actual
Alguns projectes d'escoles bressol municipals ja es troben prou avançats. El cas més destacat és el de l'escola de Casernes, a Sant Andreu, que comptarà amb una capacitat per set grups (104 places) i s'espera que comenci a prestar els seus serveis a partir del curs vinent.
L'escola La Mar, al carrer Andrea Dòria, també espera obrir les portes a partir del curs 2026-2027, després d'ampliar-se amb dues estances noves (250 m²) que se sumaran als actuals 750 m². Això permetrà que els cinc grups actuals es converteixin en set, i, per tant, es creïn 41 places noves.
L'altre projecte ja iniciat és el de l'antiga masia de Can Carreres, al Parc Central de Nou Barris. La construcció d'aquesta escola bressol comportarà la creació de 96 noves places que es distribuiran en sis grups.
A aquests tres projectes de construcció i ampliació s'hi sumaran quatre més, que actualment es troben en fase de redacció: l'escola bressol municipal La Marina, Marillac, Sant Bartomeu i Besòs-Maresme.