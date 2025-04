Barcelona i altres ciutats habiliten espais per passar la nit als afectats

La gran apagada elèctrica ha afectat de ple el transport públic, amb especial afectació a les xarxes de trens de Rodalies i FGC que continuen set hores després totalment aturades. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que habilita almenys tres poliesportius propers a estacions per acollir aquelles persones que no puguin tornar a casa. De moment, no s'ha garantit la presència de llits.

Poliesportiu de Can Ricart.

Poliesportiu de l'Estació del Nord.

Poliesportiu de Can Dragó.

Des del Ministeri de Transports també s'ha anunciat que l'estació de Sants es mantindrà oberta tota la nit per tal d'acollir aquelles persones afectades.

A Girona, l'Ajuntament també ha habilitat el Palau de Fires per acollir gent. Hi haurà 180 llits, mantes, taules i cadires, i hi ha servei de lavabo. A Granollers, per la seva banda, es derivaran al Palau d'Esports.