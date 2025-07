Barcelona instal·la dos nous radars: on són i quan començaran a funcionar?

L'Ajuntament de Barcelona està instal·lant durant aquest estiu dos nous radars de punt a la ronda Litoral, un per sentit al punt quilomètric 16,1, a l'altura de la Zona Franca. La mesura s'emmarca en el compromís municipal d'incrementar la seguretat viària i reduir els sinistres viaris a la capital catalana.

La previsió és que els nous aparells comencin a funcionar el mes de setembre, un cop s'hagin integrat a la plataforma municipal, s'hagin connectat amb el centre de control i s'hagi pogut comprovar el seu correcte funcionament. Els nous punts de control s'han posat en un emplaçament en què s'ha detectat major nombre de sinistres. La instal·lació d’aquests radars és una de les millores previstes en el contracte de manteniment de radars de l’Ajuntament de Barcelona, que també contemplava renovar un altre radar a la ronda de Dalt.

Els radars que més multen a Barcelona

Barcelona ha reforçat la presència de radars al llarg de tota la ciutat en els últims anys, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i d'evitar que els conductors incompleixin les normes de velocitat. Ara bé, el dispositiu que més multes posa a tota la capital catalana no es troba dins la ciutat, sinó en una de les entrades.

Això és el que revela una petició de transparència recent que va fer el 324, i que situa el radar de la ronda de Dalt en sentit Llobregat com el que més multa i recapta de tot Barcelona. Segons les dades de 2023, aquest aparell fix instal·lat al punt quilomètric 14,3 va imposar 19.447 sancions el 2023, un 8% del total a la ciutat, i per un valor de 741.175,31 euros.

Per darrere d'aquest radar hi ha el del carrer Indústria 251 (15.737 multes i 698.454,05 euros de recaptació), Via Augusta 331 (15.173 multes i 588.649,34 euros de recaptació), Carrer Numància 163 (15.164 multes i 705.726,04 euros de recaptació) i Carrer Muntaner 158 (14.409 multes i 639.754,45 euros de recaptació).

Trànsit ha comprat sis nous radars remolc

Més enllà de la capital catalana, el Servei Català de Trànsit també compta amb novetats. El Govern va aprovar el passat maig la compra de sis radars en remolc més per ser instal·lats de forma dinàmica en diferents punts de la xarxa viària amb una concentració elevada d’accidents i en què la velocitat excessiva és present. Costaran 2,1 milions d'euros a repartir entre aquest any i el vinent.

Amb aquests cinemòmetres, Trànsit disposarà en total de deu carros radars. A més, el contracte també inclou l’equipament necessari perquè Trànsit pugui desenvolupar una gestió centralitzada de les infraccions captades per aquests radars, de manera que quedin inclosos en el sistema integrat de cinemòmetres de l’organisme.