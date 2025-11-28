«Bon dia» i «adeu»: els passatgers dels trens entre París i Barcelona aprenen català

Es pot aprendre català mentre viatges en tren entre París i Barcelona? La resposta és sí. Concretament, és possible si es viatja amb els combois TGV de l'SNCF, l'empresa de transports francesa, que des d'aquest estiu ha començat una prova pilot en què professors de l'Institut Ramon Llull ensenyen paraules, expressions i nocions de cultura catalana als passatgers. De moment, s'oferiran una vintena de classes fins a finals d'any, i la intenció és ampliar el servei a partir del 2026.
Les classes s'anuncien per megafonia i també estan anunciades a través de cartells i materials didàctics pel tren. Tenen una durada de quinze minuts i s'imparteixen al vagó bar. L'Halyma, que parla francès i castellà, és una de les alumnes que s'ha interessat a saber-ne: "M'agradaria aprendre català per poder parlar amb la gent i per conèixer la cultura catalana", ha apuntat. De moment, ha après a dir paraules bàsiques com adeu, bona tarda, bon dia o si us plau.
El responsable de comunicació del TGV INOUI d'SNCF, Sébastien Gaussot, explica que la iniciativa sorgeix arran d'un estudi que revelava una dada significativa: "Un 30% dels francesos no havien sentit mai parlar català". A més, tres de cada deu no sabien que a Barcelona són cooficials el català i el castellà. En aquest sentit, Gaussot creu que com a "ambaixadors de la destinació" és important "presentar l'idioma i la regió" als viatgers.
Un dels docents de l'Institut Ramon Llull que imparteix les classes és en Jordi de la Vega, que explica que la majoria de passatgers que volen aprendre la llengua "són conscients que a Barcelona es parlen dues llengües i volen saber més sobre el català". En les seves classes ensenya nocions bàsiques "en funció de cada persona i de les seves necessitats" i dona als alumnes un paper amb paraules essencials "perquè s'ho puguin emportar i puguin practicar". D'altra banda, també parlen de cultura, gastronomia o monuments "perquè quan arribin a Barcelona tinguin una mica de bagatge", afegeix de la Vega.
Un cop acabi la prova inicial, la companyia té previst ampliar i consolidar el servei oferint lliçons de català "cada dia, en tots els trens".