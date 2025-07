Cala Giverola, l’escenari de Hollywood català

L'estiu a la Costa Brava té un sinònim directe: massificació turística. Segons les dades de turisme aportades l’any passat es van registrar 8,5 milions de turistes a la temporada de sol i platja. Tossa de Mar és el destí preferit pels amants de la natura. Aquest poble de la costa de la Selva, amb la seva zona romana emmurallada declarada Monument Històric Artístic Nacional, no només amaga els seus encants als seus carrers i patrimonis arquitectònics, sinó que alberga cales de somni.

A escassos 5 km al nord del centre de Tossa de Mar es troba la Cala Giverola, paradís costaner on s’han rodat multitud de pel·lícules de Hollywood, on la mateixa Ava Gardner va passar hores rodant Pandora y el holandés errante, convertint-se en emblema de la localitat amb la seva estàtua honorífica mirant al mar, com si es negués a marxar del tot.

No va ser l'única pel·lícula gravada a les platges de la Selva durant la dècada dels 50, ja que també es va rodar Decameron Nights a la Cala Francesc de Blanes, protagonitzada per Joan Fontaine.

En definitiva, aquest racó de la Costa Brava és un destí que combina història, natura, paradís, bon menjar i la màgia del Mediterrani.