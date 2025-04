Canvis al bus nocturn de l'àrea de Barcelona amb dues noves línies

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha creat les línies d’autobús nocturn N23 i N24 davant el “fort increment” de la demanda els últims mesos i per “evitar” la saturació del servei a Barcelona, segons ha explicat en un comunicat. D’altra banda, l’AMB ha desdoblat les línies N3 i N4 del Nitbus i ha aplicat millores a l’N28, N13 i N16. Tot plegat, començarà a funcionar a partir d'aquest dimecres.

El recorregut de la nova línia N23

L’N23 connectarà l’estació de Sants i l’Esquerra de l’Eixample amb el centre de la capital catalana, i oferirà un trasllat més ràpid amb Montcada i Reixac (Vallès Occidental) per l’avinguda Meridiana, amb un estalvi de temps d’uns 20 minuts.

El recorregut de la nova línia N24

Al seu torn, l’N24 unirà Roquetes i Canyelles amb Gràcia, plaça Catalunya i la Barceloneta (fins al W Barcelona).

Altres canvis

El Nitbus N3, que cobreix el recorregut entre Can Cuiàs/Ciutat Meridiana i Collblanc, tindrà una freqüència de 10 minuts en el tram comú amb l’N23, entre els carrers de Muntaner i Aribau i la Trinitat, que segueix l’eix de l’avinguda Meridiana.

Pel que fa a la línia N4 mantindrà el seu itinerari entre el Carmel i Horta fins a la plaça Catalunya, a partir d’aquí s’ampliarà fins a l’estació marítima del World Trade Center (WTC), passant per Sant Antoni i el Paral·lel. La institució subratlla que amb aquesta nova configuració es “reforça el servei de Nitbus en zones amb molta demanda nocturna on no hi havia oferta o era insuficient”.

Per una altra part, l’AMB ha creat deu noves parades de l’N28, que uneix el Fòrum/Diagonal Mar amb Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat (des d’Ernest Lluch fins a l’avinguda del Masnou i Can Serra). D’aquesta manera, es busca donar cobertura als barris de Pubilla Cases, la Florida i Can Serra, que fins ara no disposaven de Nitbus.

Quant a l’N6, que connecta Barcelona amb Santa Coloma de Gramenet, passant pel litoral, la plaça Catalunya i Nou Barris, quedarà limitada a Canyelles. I l’N13, que va des de Barcelona a Sant Boi de Llobregat, circularà pel carrer Sepúlveda en comptes de la Gran Via i d’aquesta manera, l’N13 i l’N20 faran el mateix recorregut i les mateixes parades.

El Nitbus de l’AMB arriba actualment a 18 municipis de l’àrea metropolitana, compta amb 176 vehicles i té una freqüència de pas de 20 minuts. En aquests moments, hi ha 21 en línies en funcionament, que circulen entre les 22.30 hores i les sis del matí.