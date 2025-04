Canvis al Portal de l'Àngel pel desgast del paviment: així renovarà Barcelona un carrer icònic

El paviment del Portal de l'Àngel, una de les principals vies comercials i turístiques de Barcelona, necessita un canvi. Així ho ha assegurat el regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, després d'informar que cada dia es comptabilitzen uns 85.000 desplaçaments per aquesta via que connecta també la plaça Catalunya amb la plaça de la Catedral. Entre tant de passeig amunt i avall, i davant l'habitual enrenou de camions i furgonetes de proveidors de grans marques comercials, la superfície s'ha "deteriorat" i requereix una renovació. L'aposta del govern municipal, però, és fer-ho de manera esglaonada. Al maig començaran les obres de substitució del paviment del carrer dels Arcs, i la idea és fer-ho més continuar, aquest mateix 2025, amb el tronc central del Portal de l'Àngel. La zona més pròxima a la plaça de Catalunya quedarà per al següent mandat. Segons el consistori, la idea és no atabalar comerços, turistes i veïns, ja que actualment tant la Via Laietana com la Rambla estan en obres.

De fet, el pla tècnic de la intervenció diferencia quatre fases. La primera és la que abarca el tram de la plaça Nova al carrer dels Arcs. La segona contempla el pas del Portal de l'Àngel fins al carrer de Montsió, a la zona central de la via. Aquestes dues parts està previst enllestir-les aquest mateix any i tindran un cost de 1,56 milions d'euros. Després es refredarà el projecte, ja que es busca combinar la renovació del carrrer amb "la mínima afectació" sobre la quotidianitat de la zona, ha apuntat Batlle. A partir del pròxim mandat, que començarà a mitjans de 2027, és quan està previst resoldre les dues darreres fases del projecte i remataran la nova pavimentació del carrer pacificat.

La transformació de la via comportarà afectacions al trànsit que també s'aniran detallant, ha resolt Albert Batlle. La intenció és retirar la peça granítica existent, enderrocar el formigó i construir un camí amb unes noves peces granítiques més gruixudes que les actuals per fer-les més duradores. Quan això s'hagi completat a cadascun dels trams afectats, "es reobriran els espais de circulació". Ara bé, a cada zona on s'intervingui s'aniran alternant les obres en el costat Llobregat o el costat Besòs del carrer per mantenir la possibilitat del trànsit de vianants, s'ha remarcat des del consistori.

En total, s'intervindrà sobre una superfície de gairebé 2.500 metres quadrats. Tot plegat, a més, coincideix amb la renovació de la Via Laietana, que s'espera poder-la estrenar al juny, i amb les obres de la Rambla, que van "a bon ritme" i està previst acabar-les "a principis" de 2027.