Caos a Badalona per Sant Joan: una estàtua icònica vandalitzada i una baralla multitudinària

La revetlla de Sant Joan ha estat certament complicada a Badalona. El servei d'emergències 112 ha rebut 994 trucades des de la ciutat, sent la segona que més n'ha transmès només per darrere de Barcelona. L'any passat se'n van rebre 468 i, per tant, la xifra s'ha duplicat, la qual cosa mostra un creixement de les incidències poc habitual.

Un dels fets més cridaners i simbòlics d'aquesta revetlla a Badalona ha tingut com a protagonista l'estàtua de l'Anís del Mono. Es tracta d'un monument situat a l'entrada del Pont del Petroli, a tocar de la platja i just davant de la fàbrica de la mítica beguda alcohòlica que és tota una icona de la ciutat. Uns desconeguts han vandalitzat aquesta matinada la reconeguda estàtua.

L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha dit a les xarxes que "és una pena que hi hagi gent tan miserable que per intentar sentir-se feliços necessitin fer el mal d'aquesta manera". "Destrossar un símbol així només pot estar al cap d'un inadaptat socialment que hauria d'estar vivint a la selva", ha sentenciat el batlle de la ciutat.

Es una pena que haya gente tan miserable que para intentar sentirse felices, necesiten hacer el mal de está manera. Destrozar un símbolo así, solo puede estar en la cabeza de un inadaptado socialmente que debería estar viviendo en la selva. #Badalona pic.twitter.com/rCi6Ahgf9W — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) June 24, 2025

Baralla multitudinària amb tres ferits a Badalona

Per altra banda, tres persones han resultat ferides lleus a primera hora d'aquest matí en acabar una macrofesta de Sant Joan al carrer a Badalona. Entre 300 i 400 persones s'han concentrat als carrers del polígon industrial de Montigalà. Cap a les 7 del matí, unes quantes s'han barallat, una ha acabat amb talls superficials per arma blanca i dues amb trets d'arma de foc a la cuixa.

📹 Ja circulen per les xarxes vídeos d’una baralla multitudinària a primera hora del matí a Montigalà, on hi havia centenars de persones. Fons policials confirmen que s’hi celebrava una festa amb més de 400 assistents i que es van rebre diverses trucades d’alerta. #Badalona pic.twitter.com/Gqsqdbx952 — TOT Badalona (@Totbadalona) June 24, 2025

Quan els Mossos d'Esquadra i la Policia Local hi han arribat han trobat el ferit per arma blanca, mentre que els dos ferits per arma de foc ja havien marxat a l'hospital pels seus propis mitjans. Cap dels tres està ferit greu. La resta d'assistents a la festa han anat marxant.

32 detinguts a tot Catalunya durant la revetlla

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit i matinada un total de 32 persones relacionades amb la revetlla de Sant Joan. L’operatiu especial es va iniciar a les 10 de la nit i ha finalitzat avui a les 10 del matí. Durant la nit s’ha detingut un total de 105 persones, 32 directament relacionades amb la revetlla.

Del total de detencions, 30 han estat per delictes contra el patrimoni, 7 per lesions, 12 per violència de gènere i 56 per altres fets. Els agents desplegats per aquest dispositiu especial també han aixecat 37 actes per infraccions de la llei de seguretat ciutadana. No hi ha hagut cap accident mortal ni greu a les carreteres del país.