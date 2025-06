Catalunya necessita gairebé 14.000 infermeres per arribar a la mitjana europea

Catalunya té 52.800 infermeres, però necessita 13.700 més per assolir la mitjana europea que se situa en 8,19 infermeres per cada mil habitants. La ràtio catalana és de 6,5 infermeres i se situa, també, per sota de l'espanyola (6,63).

Pel que fa a les províncies, la més ben parada és Barcelona que en té 6,93 per cada mil ciutadans, seguida de Lleida (5,7), Tarragona (5,2) i, en darrer lloc, Girona amb 4,87 per cada mil habitants. Gran part del problema pel sector de les cures és que un gran gruix dels contactes, concretament el 78% dels formalitzats durant el 2024 eren temporals. Per ara, a més, s'hi suma l'estiu, el que provoca que augmentin els permisos de vacances i quedi més evident l'"escassetat estructural" de professionals que denuncia el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

Altres comunitats autònomes

El rànquing de les ràtios d'infermers per cada mil habitants és liderat per Navarra (8,92), l'única que supera la mitjana europea, el País Basc (8,09) i Canàries (7,77). Per contra, a la cua del llistat s'hi troben Múrcia, Galícia, Andalusia i el País Valencià (5,56).

Marxar a l'estranger: una tendència a l'alça

En l'informe fet pel Consell General d'Infermeria on es veu reflectit el llistat de les ràtios, també es remarca l'augment del nombre d'infermeres que marxen a l'estranger a la recerca de millors condicions. Durant aquest any 2025, ja són més de 1.000 sanitaris que han emigrat i es calcula per a finals d'any es podria parlar d'aconseguir una xifra rècord.