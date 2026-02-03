ChatGPT no funciona i registra problemes a escala mundial

El xatbot d'OpenAI està acumulant problemes a nivell mundial, segons reporten diverses webs i usuaris des d'aproximadament les 21 hores d'aquest dimarts. De manera oficial no ha caigut, però webs com StatusGator i DownDetector han registrat un augment en les incidències de ChatGPt. Els errors inclouen la impossibilitat d'enviar missatges i erros en la connexió amb el xat que no permet preguntar ni carregar els registres de l'historial. No se sap el motiu exacte, però OpenAI treballa per solucionar-ho.\r\n\r\n \r\n