03 de febrer de 2026

ChatGPT no funciona i registra problemes a escala mundial

  • La investigació de la Universitat de Cambridge compara les versions GPT-3.5 i GPT-4 -

Publicat el 03 de febrer de 2026 a les 22:06

El xatbot d'OpenAI està acumulant problemes a nivell mundial, segons reporten diverses webs i usuaris des d'aproximadament les 21 hores d'aquest dimarts. De manera oficial no ha caigut, però webs com StatusGator i DownDetector han registrat un augment en les incidències de ChatGPt. Els errors inclouen la impossibilitat d'enviar missatges i erros en la connexió amb el xat que no permet preguntar ni carregar els registres de l'historial. No se sap el motiu exacte, però OpenAI treballa per solucionar-ho.

 

