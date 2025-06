Circulació per via única a l'R4 entre Sant Sadurní i Martorell i retards per l'avaria d'un tren de mercaderies

L'R4 circula per via única entre Sant Sadurní i Martorell i acumula retards que poden superar els 15 minuts per una avaria d'un tren de mercaderies, segons ha informat Renfe. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acostin al tram afectat. Segons la companyia, la resta de línies funcionen amb normalitat.