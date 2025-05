Collboni adverteix al Comitè de les Regions que Europa s'enfronta a una crisi de l’habitatge «mai viscuda»

Jaume Collboni, ha participat avui en el Comitè de les Regions a Brussel·les per proposar el dictamen sobre habitatge, “El paper de les ciutats i les regions al Pla Europeu d’Habitatge Assequible de la UE”, que alerta de la transversalitat de la crisi de l'habitatge i s’ha aprovat per àmplia majoria. "Està en joc el dret a viure a les nostres ciutats i del que significa l'estil de vida europeu", ha insistit Collboni.

El dictamen aprovat reclama tres qüestions concretes. Fons per construir i rehabilitar parc públic, considerar la figura de l'habitatge assequible, a banda del social per a la població més vulnerable i el reconeixement de les ciutats com a actor clau. Una mesura proposada és l’ampliació de les restriccions al lloguer de curt termini en mercats d’habitatge tensionats.

En la seva intervenció, l’alcalde ha destacat que s'està fent un “pas de gegant” per fer “una autèntica política europea d’habitatge” amb l’aprovació del dictamen i ha explicat que el que està en joc a Europa és “el dret a viure a les nostres ciutats, a no sentir-se expulsat, a fundar un projecte de vida a la ciutat que ens ha vist néixer”.

Collboni ha remarcat que “tota Europa" s'enfronta a "una autèntica crisi social de l’habitatge mai viscuda, que no només impacta al dret bàsic de tenir un sostre pels més vulnerables, sinó que també impacta a milions de famílies treballadores i de la classe mitjana urbana europea”.

Amb la seva intervenció, Collboni s'ha convertit en el primer alcalde de Barcelona que com declara a ponent al Plenari del Comitè de les Regions.