Collboni desembarca a Madrid per reivindicar les «capitalitats» de Barcelona (amb un Almeida absent)

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat des de Madrid aquest dilluns que "Barcelona ha tornat amb força, il·lusió, projectes, determinació i complicitats". Així ho ha assegurat durant la conferència "Barcelona és Capital", que ha pronunciat precisament a Madrid. Collboni ha tret pit de la primera meitat del seu mandat com a alcalde, ha assegurat que Barcelona ha millorat i ha refermat la voluntat d'exercir "diverses capitalitats", com ara en els àmbits cultural, científic, econòmic o tecnològic. Barcelona, ha dit, ha tornat amb "el pols recuperat" i havent "desencallat projectes de tota mena".

Collboni ha fet valdre la feina feta pel seu govern en els primers dos anys de mandat i ha explicat que aquesta primera meitat s'ha centrat, sobretot, en la millora de l'espai públic i la seguretat, detalla l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

El batlle socialista ha pronunciat la conferència a Madrid acompanyat de tres dels seus tinents d'alcaldia i davant de figures com l'expresidenta del Congrés, Meritxell Batet, o l'exministra d'Indústria, Reyes Maroto. També hi era el president d'Aena, Maurici Lucena. Amb l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, s'han saludat abans de l'acte però el madrileny no s'hi ha quedat.