Els consells dels experts per escollir la millor rosa de Sant Jordi

Són només cinc consells que et facilitaran -i molt- la vida aquest Sant Jordi. Els han donat els i les professionals de Mercabarna-flor i, si els segueixes, aconseguiràs que la rosa que compris et duri fins a 12 dies a casa. El preu, la decoració, la mida... Sabem que són moltes les coses que hauràs de tenir en compte a l'hora de comprar la millor de les flors durant la diada. Els experts ja han pronosticat que se'n vendran, aproximadament, set milions d'exemplars només en aquest dia. El que et demanem, simplement, és que et fixis en petits detalls perquè un cop acabi el dia i tinguis l'exemplar en un gerro amb aigua fent maca l'habitació et duri com més temps, millor.

Opta per una floristeria de confiança

El primer que has de fer per escollir una bona rosa és ni més ni menys que triar una floristeria de confiança. Aquest punt és essencial per assegurar-te que la tindràs en bon estat. Molts cops el que fem és que, durant la diada, anem passejant i comprem la flor en alguna de les paradetes que anem trobant i això pot fer que ens duri menys un cop la tenim a casa. Els i les expertes ens aconsellen saber d'on venen les roses que comprem per tenir més confiança i el personal que ja coneixem ens pugui orientar per a la conservació de l'exemplar.

Fixa't en les fulles

Un cop siguis al teu lloc de confiança, has de tenir en compte que no només és important observar la flor, les fulles també ens poden donar molta informació sobre l'estat de la rosa o el temps de vida aproximat que li resta. En aquest sentit, des de Mercabarna-flor expliquen que és important que les fulles estiguin verdes i es vegin cuidades. Si, per contra, observem que tenen un color marronós, millor agafar una altra. Vol dir que morirà aviat.

Toca la tija

La tija també és cabdal per reconèixer una bona rosa. Els i les expertes de Mercabarna-flor et recomanen que la toquis. Si la notes dura i gruixuda, enhorabona. Tens més números que et duri més temps. En canvi, si veus que està tova és perquè és vella i, per tant, morirà abans.

Pessiga el botó de la rosa

És un secret a veus que poques vegades es comparteix. I és que la fermesa del botó de la rosa pot donar moltes pistes sobre el seu estat. Per això, tocar la unió entre el tall i la rosa és imprescindible per apoderar-te del millor exemplar. Com el reconeixeràs? Fàcil: si és ferm al tacte. Si el trobes tou i aquós, és que la rosa és vella. Continua buscant!

Observa els pètals

Finalment, igual que passa amb el botó, la fermesa dels pètals indica l'estat de salut de la flor i la seva esperança de vida. Precisament per aquest motiu, has d'escollir una rosa que els tingui ben tersos i d'un color viu.