Continuen els retards als trens: fins a 25 minuts en diverses línies regionals i fins a una hora a l’R11

Diversos trens regionals pateixen demores de 25 minuts aquest diumenge i la línia R11 entre Barcelona-Sants i Portbou pateix retards de 60 minuts, segons la darrera actualització de Renfe sobre l'estat dels serveis regionals a les 14.30 hores. Entre les línies afectades per les demores de 25 minuts hi ha l'R13 i l'R14 entre Barcelona-Estació de França i Lleida; l'R15 entre Barcelona-Estació de França i Reus; l'R16 i l'R17. Pel que fa a l'estat del servei de Rodalies, l'R2Sud circula amb 30 minuts de retard i l'R2 i R2 Nord ho fan amb 15 minuts. \r\n