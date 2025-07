Controlat l'incendi de Sant Pere Sallavinera, que ha afectat 130 hectàrees de superfície agrícola i forestal

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat a dos quarts de deu de la nit d'aquest dimecres l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a Sant Pere Sallavinera (Anoia) i que ha afectat 130 hectàrees de superfície agrícola i forestal. El foc està estabilitzat des d'ahir, i s'ha treballat des d'aleshores per aconseguir arribar a la fase de control. Avui s'ha estès el sistema de línies d'aigua per poder-ho rematar bé i s'ha trobat una gran quantitat de biomassa. Ha calgut fer maniobres d'obertura de caixa amb eines manuals per accedir a les zones més frondoses. Durant el dia hi han treballat 28 dotacions i un centenar d'efectius, però aquesta nit es preveu reduir notablement l'operatiu.