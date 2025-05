De pèrgoles i jardineres sensoritzades a cases industrialitzades o de palla: les novetats del Construmat

La construcció entoma el moment de transformació que viu el sector cap a una construcció més sostenible i eficient amb una nova edició del Construmat on s’han pogut veure solucions com ara pèrgoles i jardineres sensoritzades, cases industrialitzades de consum gairebé nul i construccions amb materials com la palla. La 24a edició del certamen aplega 350 expositors de 22 països al recinte de la Fira de Gran Via entre dimarts i dijous que busquen donar resposta “al que la gent i el mercat reclama”, segons ha dit el seu president, Xavier Vilajoana en matèria d’eficiència, innovació i sostenibilitat. Aquesta serà l’última edició anual del saló ja que a partir d’aquest any se celebrarà en periodicitat biennal.