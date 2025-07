Denuncien cinc empreses de lloguer de cotxes per «falta de transparència i clàusules abusives»

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat les companyies de lloguer de cotxes Centaure, Europcar, Goldcar, Hertz i Sixt davant el Ministeri de Consum per "clàusules abusives i manca de transparència" en algunes de les pràctiques comercials.

En concret, davant d'aquestes faltes, l'OCU ha exigit al Ministeri de Consum que actuï amb urgència i creu que és "imprescindible" que s'obri una investigació formal. A més, si es confirmen aquestes irregularitats, l'entitat ha animat el govern espanyol a imposar sancions contundents a les cinc companyies denunciades. "Els drets dels consumidors no es poden continuar trepitjant amb total impunitat", ha sentenciat l'OCU.

Un procés de reserva poc transparent

Segons ha explicat l'entitat, la manca de transparència s'observa des d'un principi durant el procés de reserva en línia. Entre altres, assenyala que les condicions completes de contractació no es faciliten fins a la mateixa signatura del contracte a l'oficina, amb el lliurament de les claus, cosa que impedeix al client "una valoració reflexiva, fins i tot comprensiva" sobre si el contracte no s'ofereix a l'idioma del consumidor.

Alhora, l'entitat ha manifestat que la informació que es facilita sol ser "poc clara" pel que fa a la política sobre el carburant. De la mateixa manera, ha apuntat que "no queda clar" quan es tornarà la fiança entregada per respondre costos addicionals -amb un import que valora com a "desproporcionat"- i que tampoc sol especificar-se el recàrrec per recollir el vehicle a l'aeroport.

Vulneració de la llei de protecció de dades

Una altra irregularitat observada per l'OCU en diverses companyies és l'obligació de l'usuari de proporcionar dades personals abans de rebre informació sobre lloguer. Aquesta pràctica, segons ha comentat l'entitat, contravé la normativa de protecció de dades i transparència, alhora que vulnera els drets com a consumidor.

D'altra banda, l'OCU ha denunciat la presència de "clàusules abusives" als contractes de lloguer de cotxes, entre elles el cobrament "desproporcionat" per elements que haurien d'estar inclosos per raons de seguretat i per exigència legal, com les cadires infantils o les cadenes per a neu. "També resulten inacceptables càrrecs pel conductor addicional o la gestió de multes, pràctiques reiteradament qüestionades pels tribunals", ha afegit.

Desequilibri en perjudici del client

Alhora, l'entitat ha denunciat que "el més greu" és el desequilibri en la valoració de possibles danys al vehicle, sempre en perjudici del consumidor. "Es pretén responsabilitzar l'usuari per desperfectes no detectats al lliurament, fins i tot si són invisibles, i se li fan pagar suposats danys per robatoris o actes vandàlics, sense prova ni justificació", ha declarat l'OCU.

En qualsevol cas, OCU recorda als consumidors la importància de verificar a la reserva del contracte que figura almenys la informació bàsica del vehicle i la cobertura de l'assegurança. Finalment, quan es torni el vehicle, insta a sol·licitar un document on s'indiqui el nivell de benzina del dipòsit i que el cotxe estigui lliure de danys visibles.