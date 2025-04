Desarticulat un grup que venia entrades fraudulentes per a concerts i partits de futbol

La policia espanyola ha detingut tres persones que actuaven com a líders d’un grup criminal que estafava venent entrades fraudulentes a través d'internet. El grup, format per joves d’entre 20 i 24 anys, publicitava a través de les xarxes socials i portals d’anuncis la venda d’entrades per a esdeveniments culturals i esportius, com concerts, festivals o partits de futbol. Un cop rebien el pagament de les víctimes, no enviaven les entrades promeses. El modus operandi consistia a crear perfils a les xarxes suplantant la identitat de múltiples persones que havien estafat prèviament. Els investigadors han acreditat que el grup hauria estafat un total de 20.000 euros i hauria comès més de 50 estafes. El grup utilitzava persones que actuaven com a "mules bancàries" per rebre els ingressos de l’estafa i els transferien per mitjà de plataformes d’apostes online per dificultar la fiscalització i traçabilitat dels diners. Una part dels beneficis que obtenien amb les estafes es destinaven a apostes esportives i el consum de substàncies estupefaents.