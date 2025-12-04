Descobreixen com atacar millor el tumor més habitual en càncer de mama

Un estudi de l'Hospital del Marc Research Institut revela el motiu pel qual el tipus de càncer de mama més habitual no respon a la immunoteràpia, una mena de tractament per a la malaltia diferent de la quimioteràpia. Es tracta del luminal, el subtipus que suposa el 70% del total dels casos de càncer de mama i que, encara que hi ha tractaments efectius, és el que més mortalitat provoca en nombre de casos totals. La investigació, publicada al The Journal of Clinical Investigation, revela que hi ha un subgrup minoritari amb un baix nivell de receptors d'estrògens que respon efectivament a la immunoteràpia.
A través de l'anàlisi de dades públiques de diversos assajos clínics, els investigadors han comprovat que el receptor d'estrògens és el factor que limita la infiltració del sistema immunitari i provoca que aquesta teràpia no tingui capacitat per actuar-hi. Per contra, la inhibició del receptor d'estrogen permet l'activació de dos factors vinculats als mecanismes de presentació d'antígens a la superfície de la cèl·lula -el LCOR i senyals d'interferó- que fan visible la cèl·lula tumoral al sistema immunitari.
El següent pas de la recerca ha sigut generar un model preclínic en models animals, que ha permès certificar aquest mecanisme de protecció del tumor. A més, han comprovat com la molècula LCOR, que en altres estudis preclínics incrementava l'eficàcia de la immunoteràpia, quedava segrestada pel receptor d'estrogen i no podia portar a terme aquesta funció. El coordinador del Laboratori de Cèl·lules Mare Canceroses i Dinàmiques de Metàstasi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, el doctor Toni Celià-Terrassa, concreta que el receptor d'estrogen segresta LCOR i no permet que actuï amb el seu domini d'activació de la maquinària presentadora d'antígens, "condicionant la seva funció i no deixa fer visible el tumor".
Per contrarestar aquest efecte, l'equip responsable de l'estudi ha fet sevir dues estratègies en l'àmbit preclínic. D'una banda, la combinació de LCOR i immunoteràpia amb inhibidors hormonals, o teràpia endocrina, ja existent per tractar aquest tipus de càncer. I de l'altre, una versió modificada de LCOR (LSKAA), que no permet el segrest per part del receptor d'estrogen. L'investigador de l'Institut de Recerca del Mar José Ángel Palomeque detalla que si s'aconsegueix trencar la senyalització d'estrogen, s'obre el camí a la immunoteràpia. Aquest LCOR modificat s'escapa de l'acció dels receptors d'estrogen i incrementa la presentació d'antígens, necessària per a l'atac immune.
El cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Mar, Joan Albanell, apunta que l'objectiu és treballar per convertir aquest LCOR modificat en una teràpia que es pugui investigar pròximament en assaigs clínics, especialment per a pacients amb tumors que presenten receptors d'estrogen que, ara per ara no responen a la immunoteràpia.
En aquest sentit, el laboratori especialitzat en generació de teràpies d'ARN de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar està explotant aquesta tecnologia per fer teràpies que no interaccionin amb el receptor d'estrogen en combinació amb la immunoteràpia.