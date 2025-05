Díaz diu que un cop s'aclareixin les causes de l'apagada caldrà exigir responsabilitats "a Beatriz Corredor o qui sigui"

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat tenir primer tota la informació sobre l'apagada per exigir responsabilitats que, ha dit, seran "arximilionàries". "Quan tinguem tota la informació i sapiguem què va passar, si toquen responsabilitats, que s'assumeixin", ha assenyalat Díaz. "De Beatriz Corredor o qui sigui", ha afegit en una entrevista a La 1, en referència a la presidenta de Red Eléctrica. Així mateix, Díaz ha afirmat que REE hauria d'oferir la informació que l'ha portat a assegurar d'entrada que l'apagada no va ser per un ciberatac. "Els experts em fan arribar que aquesta afirmació és una mica ràpida", ha indicat.