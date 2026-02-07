Dignitat a les Vies: «La situació ferroviària genera ansietat»

En el torn dels discursos, Anna Gómez, de la plataforma Dignitat a les Vies, ha indicat que la situació ferroviària genera "ansietat", i que s'està comprometent el "benestar emocional" de la ciutadania. "Quan una xarxa està malalta, qualsevol cop l'enfonsa. El calvari té noms i cognoms, que són Renfe i Adif. Hem de recuperar el transport públic amb inversió i qualitat, perquè sense trens no hi ha futur", ha remarcat la portaveu de Dignitat a les Vies. "Prou retards, prou abandonament, prou manca d'inversió i prou excuses", ha asseverat Gómez, que ha considerat que ser català "és un orgull", però que la xarxa ferroviària "no està a l'altura" del país que "mereixem". "La mobilitat és una merda", ha ressaltat la portaveu de la plataforma.\r\n