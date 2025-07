Diverses avaries provoquen talls de llum a Barcelona dilluns al vespre i encara hi ha mig miler de clients afectats

Diverses avaries van provocar talls de llum a Barcelona dilluns al vespre i encara 558 clients afectats a l'Eixample i Sarrià, segons ha informat Endesa, que ha explicat que entre les 19:00 hores i les 22:00 hores, es va produir una situació de simultaneïtat d'avaries a la xarxa de mitjana tensió, amb diverses incidències repartides per diferents punts de la ciutat. Es va reconfigurar la xarxa des del centre de control per minimitzar l'impacte als clients, aïllar les avaries i poder restablir el servei ràpidament. La majoria va poder recuperar-lo i després de dues hores, les incidències van quedar resoltes excepte en dos casos, en què Endesa segueix treballant per dificultats d'accés a les instal·lacions.