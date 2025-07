El Govern afirma que no li han notificat la mort de la netejadora a Barcelona com un accident laboral

El Govern ha confirmat aquest dimecres que l’empresa proveïdora del servei de neteja municipal de Barcelona no ha notificat la mort d'una empleada després de treballar en plena onada de calor com un accident laboral. “Va perdre la vida a casa seva i no hem rebut cap comunicat de l’empresa qualificant-lo com a accident laboral”, ha confirmat el secretari de Treball, Paco Ramos, que ha afirmat que l'executiu “lamenta totes les morts estiguin catalogades a o no com a accident de treball” en una roda de premsa aquest dimecres. Si la mort s’hagués produït a la feina, la Inspecció de Treball hauria actuat d’ofici, com en totes les defuncions laborals.