El govern espanyol investiga les pujades de preu de les VTC durant l'apagada elèctrica

El Ministeri espanyol de Consum ha obert una investigació per les "potencials" pujades de preu de les VTC -marques com Uber o Cabify- durant l'apagada elèctrica d'aquest dilluns. El govern espanyol ha recordat que la normativa estableix que les empreses que fan servir preus dinàmics personalitzats no poden apujar-los a conseqüència d'un augment de la demanda en un context d'urgència, risc o necessitat dels consumidors.

Per aquest motiu, defensa que en aquelles comunitats autònomes on hi va haver alguna mena d'emergència de protecció civil, com seria el cas de Catalunya, l'augment dels preus estava prohibit per llei i podria suposar una infracció "greu", amb sancions de fins a 100.000 euros o sis vegades el benefici il·lícit obtingut.

En concret, el Ministeri que encapçala Pablo Bustinduy ha assenyalat que aquesta pràctica està prohibida per la normativa vigent, que es va modificar després de la dana. Aquest canvi a la norma tenia com a objectiu fixar que les empreses que usen preus dinàmics personalitzats no puguin apujar els preus a conseqüència d'un augment de demanda en un context d'"urgència, risc o necessitat".

Així, la investigació es durà a terme a les comunitats on es va decretar l'emergència d'interès nacional o altres tipus d'emergència de protecció civil. Es tractaria d'una infracció greu de la normativa de consum, amb aquestes sancions de fins a 100.000 euros o fins a sis vegades el benefici il·lícit obtingut.