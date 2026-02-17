El Govern prorroga la contractació d'autobusos per la crisi a Rodalies

El Govern ha aprovat l’ampliació temporal de la contractació d’emergència de 230 autobusos impulsada pel Departament de Territori per reforçar el transport interurbà per carretera en plena crisi de Rodalies. Aquesta mesura comporta una inversió de poc més de set milions d'euros i té com a objectiu garantir el dret a la mobilitat dels usuaris davant les incidències que afecten el servei ferroviari. Els autobusos de reforç circularan totalment o parcialment seguint els recorreguts de la xarxa de Rodalies, per "minimitzar l’impacte de les incidències ferroviàries en els desplaçaments quotidians". Tanmateix, el dispositiu preveu la flexibilitat necessària per redistribuir els vehicles en funció de la demanda real i de les necessitats específiques de cada territori.\r\n