El judici a la «La Manada» de Castelldefels comença dimarts: demanen 196 anys per als cinc acusats

Aquest dimarts comença el judici a la "manada" de Castelldefels. La Fiscalia demana penes de presó que oscil·len entre els 28 i els 53 anys -i que sumen un total de 196 anys- per als cinc acusats que van agredir sexualment tres dones entre els mesos de març i maig del 2021 i que van difondre'n una gravació per un grup de WhatsApp. El judici arrencarà demà a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Els processats van contactar per xarxes socials amb joves que tenien una baixa autoestima per guanyar-se la seva confiança i convidar-les a festes al domicili d'un d'ells, ubicat a Castelldefels. En el context del confinament per municipis a causa de la pandèmia, les víctimes van acudir a aquestes festes de forma voluntària, però sense conèixer "el caràcter grupal i sexual de les mateixes", en què els processats van crear un clima de sotmetiment que va arribar a minvar i fins i tot anul·lar la capacitat de reacció de les perjudicades, segons la Fiscalia.
Juntament amb altres individus, tots cinc formaven part d'un grup de WhatsApp anomenat "K-Team" en què comentaven les joves que volien portar a l'habitatge i "es mofaven" del que pretenien fer amb elles. També presumien de les presumptes agressions sexuals una vegada comeses.
Tres presumptes violacions
Segons la Fiscalia, el primer dels fets es va produir el 27 d'abril del 2021, quan un dels acusats, que era "plenament coneixedor" que la víctima té una discapacitat perquè la coneixia d'anys enrere, la va convidar a casa seva, on també hi havia els altres processats -però ella ho desconeixia. Allí, la noia va començar a ingerir begudes alcohòliques que li anaven oferint els acusats, sent coneixedors que s'havia medicat prèviament, i quan va tenir les seves facultats cognitives "intensament disminuïdes". Tres d'ells l'haurien violat, tot i que ella els va demanar que paressin.
El segon fet va ser al maig del mateix any. El mateix processat va convidar una altra dona a casa seva i, un cop allà, tot el grup va convidar-la a prendre begudes alcohòliques. Primer, la noia es va besar voluntàriament amb un dels processats, quan la resta van interrompre'ls i van obligar la víctima a realitzar pràctiques sexuals, a la qual cosa finalment va accedir-hi.
D'altra banda, el tercer fet va passar el març del 2021, quan un dels acusats va entaular relació amb una noia a través d'una xarxa social de cites i va quedar al costat d'un altre dels processats amb ella en un hostal del barri de Sants de Barcelona, on tots tres van mantenir relacions sexuals consentides. Un dels nois va gravar el moment de les relacions sexuals, tot i que ella no volia, i va compartir el vídeo pel grup de WhatsApp "K-Team".
El quart fet es va produir el maig del 2021, quan van convidar una quarta noia a una festa a casa de Castelldefels i la van obligar a mantenir relacions sexuals amb tres, uns fets que també van gravar en vídeo i que després van compartir pel mateix grup.
Grup criminal
Després de detenir-lo, el Jutjat d'Instrucció número 5 de Gavà va decretar el seu ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança. La Fiscalia considera que els 5 acusats van introduir "un grup criminal per a la comissió de delictes contra la indemnitat sexual" i els atribueix, a més, tres delictes d'agressió sexual amb penetració (dos continuats) i dos delictes de descobriment i revelació de secrets amb difusió de dades de caràcter personal.
Per tot això, demana un total de 196 anys de presó per als 5 acusats i que indemnitzin les víctimes amb un total de 212.300 euros pels danys morals ocasionats. Es preveu que el judici s'allargui fins dijous que ve, 25 de setembre.