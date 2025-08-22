El Meteocat alerta de pluges i tempestes imminents a cinc comarques

Nou dia de pluges a Catalunya, almenys a una part del país. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta per intensitat de la pluja a cinc comarques de cara a aquest divendres. Els ruixats perdran extensió i força respecte a la primera meitat de la setmana, però encara es mantenen i també trauran el cap de cara al cap de setmana.
Concretament, l'avís per ruixats s'ha posat en marxa a primera hora del matí i s'allarga fins a les 14 hores al Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Seguidament, des de primera hora de la tarda i fins al vespre, l'alerta se situa al Maresme, el Vallès Oriental i la Selva. Precipitacions de menor intensitat també poden afectar, sense cap alerta activada, punts d'Osona, el Berguedà o el Ripollès.
El nivell de perill és d'u sobre sis, la qual cosa implica la caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts. El Meteocat tampoc descarta que els xàfecs puguin anar acompanyats localment de tempesta i fenòmens de temps violent com la calamarsa.
La inestabilitat d'aquest divendres és un bon avís per al cap de setmana. Dissabte el sol serà protagonista a bona part del país i els núvols ocupen el nord, però diumenge -sobretot a la tarda- la nuvolositat ho tapa tot. Les pluges seran més probables a zones de la meitat nord, tot i que dilluns també es deixaran veure a la resta del país.