El Meteocat manté 21 comarques en alerta per pluges i tempestes

Les pluges encara es queden a Catalunya. Aquest dilluns, sobretot en el segon tram de la jornada, va estar marcat per les precipitacions prou generalitzades, però que van caure amb més força al sud del país. De fet, part del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van estar en alerta vermella tant per la pluja com per fenòmens de temps violent i al Montsià i el Baix Ebre es va avançar la fi de les classes en el dia de retorn a escola.
I de cara a aquest dimarts, la intensitat de la pluja cau, però l'alerta es manté. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l'avís de pluges intenses a 21 comarques, quatre d'elles en nivell taronja. L'alerta s'ha posat en marxa a primera hora del matí i s'allarga fins a primera hora del vespre. A partir de llavors, la previsió és que els ruixats abandonin pràcticament tot el país i durant els pròxims dies només es deixin veure al nord.
Alerta per pluges d'aquest dimarts
L'avís del Meteocat per pluges intenses inclou el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès en nivell taronja fins al migdia. El nivell groc se situa al Baix Camp, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Moianès, Osona, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Maresme.
A partir de les 13 hores, durant la tarda i fins a primera hora del vespre, el nivell d'alerta ja es tenyeix de groc. Les comarques en alerta són el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, l'Anoia, el Bages, el Solsonès, el Moianès, el Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, Osona i la Selva.
El nivell de perill màxim és de quatre sobre sis, la qual cosa suposa la possible caiguda de vint litres d'aigua en trenta minuts. Els xàfecs localment aniran acompanyats de tempesta. Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat per fer front a possibles inundacions i recorda que, en cas d'emergència, cal trucar al telèfon 112.