El pantà del Foix supera el llindar per sobreeiximent i l'ACA avisa d'afectacions a Castellet i la Gornal i Cubelles

L'embassament del Foix ha superat el llindar d'alerta per sobreeiximent, amb un cabal de 20,5 m3/s. Davant d'aquesta situació, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha alertat que es preveuen afectacions en punts baixos de la llera en els municipis de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) i Cubelles (Garraf). Per això, ha demanat "molta prudència". Dimarts passat, i amb la previsió de pluges per dimecres, l'ACA va començar a desembassar el pantà, després que fa dues setmanes es desbordés el riu Foix a Cubelles. Així, el cabal estava aquest dimecres al matí per sota dels 5 m3/s, va pujar per sobre d'aquesta xifra a partir de les pluges del migdia i ha continuat augmentant fins a superar els 20 m3/s a primera hora d'aquest matí.