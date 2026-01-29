El personal laboral d'educació es manifesta a Barcelona per exigir millores laborals i un complement salarial

El personal laboral d'educació es manifesta aquest dijous a Barcelona per exigir millores laborals i salarials, coincidint amb la convocatòria d'una jornada de vaga. Unes 300 persones han sortit dels Jardinets de Gràcia i han marxat per un dels laterals de l'avinguda Diagonal en direcció al Departament d'Educació, a Via Augusta, on tenen previst acabar la mobilització. El col·lectiu, unes 6.000 persones, reclama un complement salarial de 473 euros i altres millores laborals que afecten per exemple la jornada o la reclassificació professional. "No som invisibles, som imprescindibles", "Amunt salaris, a baix precarietat" i "Jornada digna per a tot el personal" són algunes de les proclames que s'han cantat en l'inici de la marxa.\r\n