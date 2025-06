El reforç de la presència de Mossos a l'aeroport del Prat redueix un 20% els delictes

L'augment de 126 a 203 agents dels Mossos d'Esquadra a l'aeroport del Prat han fet reduir els delictes en un 20%. Aquestes són les dades que ha destacat la consellera d'interior, Núria Parlon, afegint que espera incrementar uns 200 efectius més quan es faci efectiu el traspàs de competències.

Segons les dades que han facilitat els Mossos d'Esquadra, la comparativa dels cinc primers mesos de l'any amb els de 2024 denoten una reducció acumulada dels delictes. Així, si al gener sí que hi va haver un repunt (525 respecte als 396 de 2024), a partir de febrer el nombre de fets s'ha anat reduint, fins a arribar als 394 de maig (un any enrere se'n registraven 698).

Parlon ha explicat que des de setembre s'ha passat de 126 agents als 203, i que s'espera incrementar uns 200 més quan es faci efectiu el traspàs de competències. La mesura, però, no estaria vinculada d'entrada a la iniciativa que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet pública aquesta mateixa setmana per ampliar les instal·lacions.

Tràmits agilitzats

El Departament d'Interior va reforçar la presència a l'aeroport el setembre, amb una dotació d'agents que ha anat en increment per establir una zona de seguretat en una de les infraestructures crítiques més importants del país. També hi té el seu paper la creació de l'oficina d'atenció al ciutadà a la Terminal 2, una instal·lació que permet agilitar els tràmits com ara denúncies, a la vegada que mantenir una operativa de vigilància constant de l'aeroport i el seu entorn, amb un sistema de càmeres integrals.

El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha explicat que això implica que "s'han pogut tramitar unes 50 ordres d'allunyament de persones que fan del delicte el seu dia a dia, i aquesta eina permet que no puguin posar un peu a l'aeroport". D'aquestes, unes 34 segueixen vigents, la majoria de persones que actuen en grup, sobretot per furtar mentre es distreu la víctima.

També hi ha tres casos d'agressió sexual, dos d'ells perpetrats per dos sense sostre i un tercer que el va protagonitzar un viatger en trànsit. Les víctimes van ser dues treballadores de la neteja i una altra d'Aena.