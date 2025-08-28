28 de agost de 2025

El «take away» de la cuina catalana: crema cremada per emportar al Born

Sucre Cremat obre un local al cor de Barcelona per oferir el dolç tradicional als visitants

  • La crema catalana de Sucre Cremat

Publicat el 28 d’agost de 2025 a les 16:00

Cafès d'especialitat, matcha latte, avocado toast, empanades argentines... El take away cada cop està més present als carrers de Barcelona. Un fet que actua com un indicador de tràfec: a la ciutat hi ha tantes coses per fer que gairebé no tenim temps per asseure'ns a menjar. Però enmig de tot aquest frenesí cosmopolita, visites guiades per turistes i locals postejables, on queda la cuina tradicional catalana? 

A Sucre Cremat, han trobat la manera de fusionar tots aquests ítems: enmig del Born ofereixen terrines de crema cremada o de Sant Josep -comunament coneguda com a crema catalana- per endur-se. Una iniciativa que pretén fer d'aquestes postres típiques de la nostra gastronomia una parada obligatòria per qualsevol que visiti Barcelona. 

A més, l'experiència turística s'intensifica un cop dins del local: tot i que no atenen en català, s'hi poden trobar ampolles de ratafia a la venda, pòsters amb el pas a pas de la crema catalana o, fins i tot, Joan Dausà com a banda sonora. Una manera immersiva perquè els viatgers entrin de ple en la cultura del país. 

 

