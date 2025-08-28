El «take away» de la cuina catalana: crema cremada per emportar al Born

Cafès d'especialitat, matcha latte, avocado toast, empanades argentines... El take away cada cop està més present als carrers de Barcelona. Un fet que actua com un indicador de tràfec: a la ciutat hi ha tantes coses per fer que gairebé no tenim temps per asseure'ns a menjar. Però enmig de tot aquest frenesí cosmopolita, visites guiades per turistes i locals postejables, on queda la cuina tradicional catalana? \r\n\r\nA Sucre Cremat, han trobat la manera de fusionar tots aquests ítems: enmig del Born ofereixen terrines de crema cremada o de Sant Josep -comunament coneguda com a crema catalana- per endur-se. Una iniciativa que pretén fer d'aquestes postres típiques de la nostra gastronomia una parada obligatòria per qualsevol que visiti Barcelona. \r\n\r\nA més, l'experiència turística s'intensifica un cop dins del local: tot i que no atenen en català, s'hi poden trobar ampolles de ratafia a la venda, pòsters amb el pas a pas de la crema catalana o, fins i tot, Joan Dausà com a banda sonora. Una manera immersiva perquè els viatgers entrin de ple en la cultura del país. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n