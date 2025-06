El temps d'aquest divendres 13 de juny: les temperatures no baixen però els núvols augmenten

Sol i temperatures altes, però núvols a gran part del país. Aquest serà el canvi més ressenyable del temps de divendres. A la tarda també podran haver-hi ruixats al terç oest de Catalunya, des de Vielha fins a Lleida. El cap de setmana serà molt calorós i els termòmetres baixaran lleugerament a partir de dilluns.

Tot i que el sol serà protagonista, fins al migdia hi haurà sobretot al litoral i prelitoral un cel mig ennuvolat pel pas de núvols mitjans i baixos. A partir de llavors hi haurà alguns núvols al Pirineu, i a partir de mitja tarda la nuvolositat augmentarà per la meitat oest del país.

També a partir de mitja tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu occidental, en són de probables a la resta del quadrant nord-oest i possibles a punts de la resta del terç oest. La temperatura mínima serà semblant. La màxima serà semblant tret de punts del litoral i prelitoral on serà lleugerament més baixa.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà setze graus de mínima que arribaran als 32 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de divuit graus que pujarà fins als 37 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 20 graus que creixeran fins als 28 °C a la tarda.