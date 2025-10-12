El temps d'aquest dilluns 13 d'octubre: continuen els avisos per pluges

Continuen els ruixats. Després d'un diumenge a la tarda marcat per l'episodi de pluges al Montsià, dilluns els ruixats continuaran a les Terres de l'Ebre i a partir del migdia es desplaçaran cap al Prepirineu i l'altiplà Central. Hi ha diversos avisos per pluges.
S'espera precipitació en forma de xàfec a punts del litoral i prelitoral sud, sobretot a les Terres de l'Ebre, si bé de matinada no se'n descarta a la resta del litoral. A més, també són probables alguns ruixats a altres indrets de la meitat sud del territori. A partir de migdia, a més, hi haurà ruixats dispersos a la resta del país, sobretot a zones elevades i en especial al prelitoral, al Pirineu, al Prepirineu i a l'altiplà Central. La precipitació serà d'intensitat feble o moderada, si bé és possible que localment sigui d'intensitat forta.
Durant la matinada hi ha un avís per intensitat de pluja (1/6 a l'escala del Meteocat) a les comarques de, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Barcelonès. Durant les primeres hores del matí, (de 06:00 a 12:00) l'avís escalarà fins al grau quatre al Montsià i el Baix Ebre.
Durant les hores centrals del dia es mantindrà l'avís en grau quatre a les dues comarques mencionades i també al Baix Camp. A banda, hi haurà un avís d'escala 1/6 a diverses comarques de prelitoral, el Pirineu, el Prepirineu i l'altiplà Central. Finalment, a partir de la tarda i fins al vespre hi haurà un avís generalitzat, però de baixa escala, que afectarà tot el litoral i part de la zona nord del país.
A banda, fins a mig matí el cel estarà molt ennuvolat a la meitat sud del territori i a la resta del litoral i prelitoral, sobretot al terç sud. A la resta del país estarà mig ennuvolat. A partir de llavors la nuvolositat es farà més abundant en general, amb el creixement de nuvolades a zones de muntanya a partir del final del matí. Al llarg de la tarda, el cel quedarà molt ennuvolat.
Aquest dilluns, Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima que s'estiraran fins als 23 a la tarda. A Girona la jornada tindrà deu graus de mínima que arribaran als 24 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de dotze graus que pujarà fins als 24 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 17 graus que creixeran fins als 24 °C a la tarda.