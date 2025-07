El temps d'aquest dilluns 14 de juliol: tornen el sol i les altes temperatures

Després d'un cap de setmana d'alertes de perill màxim per pluges i inundacions a tota Catalunya, el temps torna als cels solejats i les temperatures d'estiu. El dilluns comença amb cel buidat i temperatures màximes que arriben fins als 33 °C.

Al matí només hi haurà alguns núvols a l'extrem sud del litoral que deixaran el cel localment mig ennuvolat. La resta del territori gaudirà d'un cel solejat durant tot el matí que s'entendrà fins a la tarda.

Tant la temperatura mínima com la màxima seran lleugerament més altes i rondaran els 20 °C per baix i els 32-33 °C per dalt, reprenent la tònica estiuenca al territori.

A la tarda cauran alguns ruixats en punt aïllats del Pirineu, mentre que a la resta del país hi haurà temps estable i sol.

Aquest dilluns Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 16 graus de mínima que arribaran als 30 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 19 graus que pujarà fins als 35 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 31 °C a la tarda.