El temps d'aquest dilluns 21 de juliol: avís per calor nocturna a vuit comarques

Continuen els núvols i la calor per a començar la setmana. Aquest dilluns comença fort amb les temperatures, de fet, a la matinada s'ha activat l'avís de perill moderat per calor nocturna de 02 a 08 h al Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill(#avisosSMP) per calor nocturna ⚠️



➡ Dl. 02:00 h a 08:00 h

➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna

➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



Al matí el cel s'alça nuvolat en punts del litoral, prelitoral i litoral nord on, de fet, és possible que apareguin ruixats aïllats. La temperatura mínima serà més baixa, però no acabarà de baixar al litoral.

A la tarda els núvols estaran només a la meitat nord i est, on també són possibles ruixats d'intensitat feble, sobretot a l'interior nord-est. Mentre que a la resta del territori hi haurà sol i alguns núvols amb temperatures màximes a la baixa de cara a dimarts.

Aquest dilluns Barcelona començarà el dia amb uns 25 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 18 graus que pujarà fins als 33 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 26 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.