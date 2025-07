El temps d'aquest dilluns 7 de juliol: baixada de temperatures i avís per pluges

Després d'un cap de setmana marcat pels ruixats i les baixades de temperatures arreu del país, la setmana comença en la mateixa línia. El dilluns hi haurà cel nuvolat a la meitat est i al litoral on, inclús, al matí poden caure ruixats. Mentre que a la part oest de l'interior el dia començarà i es mantindrà solejat.

Al llarg del dia s'esperen ruixats a la meitat est del país, que seran més continuats durant la tarda i més intensos al final del dia cap al sector central del litoral. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i acumularan quantitats poc abundants de precipitació.

A la tarda els ruixats i tempestes guanyen intensitat i extensió a la zona est del país nord-est. Les precipitacions es traslladen cap al litoral, on hi ha avís per pluges intenses entre les 18 i les 00 h a les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès i Tarragonès. Els ruixats afectaran de cara la matinada del dimarts a comarques de litoral i prelitoral.

La temperatura mínima serà entre lleugera i moderadament més baixa arreu. La màxima serà similar al terç sud, però baixarà a la resta, especialment a la meitat sud i al Pirineu i Prepirineu, on el descens serà moderat.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 27 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 29 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 18 graus que pujarà fins als 33 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 34 °C a la tarda.