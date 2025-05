El temps d'aquest dimarts 13 de maig: la tendència inestable no fa net

La tendència inestable dels últims dies no acaba de fer net. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a una jornada amb algunes nuvolades acompanyades de xàfecs que no deixen que el sol acabi de lluir. Aquest fet no impedeix, però, que el termòmetre continuï pujant a poc a poc.

Així doncs, a mig matí el cel estarà mig ennuvolat, tot i que els núvols seran més abundants al Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquesta nuvolositat minvarà, però el centre del dia creixeran nuvolades, sobretot a zones de muntanya, que deixaran el cel entre molt ennuvolat i cobert. També es formaran estrats baixos al litoral i punts del prelitoral, sobretot al sector sud. Per això, no es descarta que de matinada hi hagi algun plugim feble i aïllat al Pirineu i Prepirineu Occidental.

A partir del final del matí i fins a la nit s'esperen xàfecs a zones de muntanya i àrees properes, així com a punts de la Catalunya Central, que aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita. Podran ser localment forts a l'extrem nord-est. En aquest sentit, el Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja moderada.

La cota de neu voltarà entre els 2.200 i 2.400 metres. Pel que fa a les temperatures, la mínima serà lleugerament més alta, sobretot a l'interior; la màxima també pujarà lleugerament i moderadament, amb especial incidència a l'interior.

Barcelona començarà el dia amb uns 14 graus de mínima que s'estiraran fins als 24 a la tarda. A Girona la jornada tindrà set graus de mínima que arribaran als 24 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de deu graus que pujarà fins als 24 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrencarà amb dotze graus que creixeran fins als 22 °C a la tarda.