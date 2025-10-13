El temps d'aquest dimarts 14 d'octubre: ruixats intensos, però millora de la situació a l'Ebre

Comencem a deixar enrere els efectes de la dana Alice, tot i que dimarts els ruixats seguiran sent els protagonistes. Sobretot a la tarda i a l'interior de Catalunya, on hi ha activitat un avís per intensitat de pluja. Més clemència hi haurà a les Terres de l'Ebre on les pluges haurien d'afectar puntualment el matí.
Tot i això, durant la matinada (de 00:00 a 06:00) es manté un avís al Montsià i el Baix Ebre per acumulació de pluja. Els ruixats es produiran a tot el litoral durant la nit. Hi ha un avís de baixa intensitat des de Montsià al Gironès i la Garrotxa. Més al nord, a l'Alt i el Baix Empordà l'avís és lleugerament més intens (3/6 a l'escala del Meteocat).
Ja al matí, ens llevarem amb un cel ennuvolat arreu del país. Durant el matí són probables ruixats a punts del litoral i del prelitoral, especialment a l'extrem sud i a la meitat nord. Però sobretot a l'Alt i el Baix Empordà, a l'Ebre hauria de ser quelcom anecdòtic.
A partir del migdia, s'esperen alguns ruixats dispersos en general, més probables a la meitat sud del prelitoral i litoral, a la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. La precipitació serà d'intensitat feble. Malgrat tot, és possible que la precipitació sigui d'intensitat forta i acumuli quantitats abundants al litoral i al prelitoral fins a migdia, i a partir d'aleshores a punts del Pirineu, oriental, Prepirineu, depressió Central i prelitoral sud.
Des de les 12:00 fins a les 18:00 hi ha fins a 18 comarques de l'interior en avís per intensitat de pluja. Ja de cara al vespre i la nit l'avís es trasllada cap a tota la zona de Lleida, sense afectar ple les Terres de l'Ebre. Les comarques més al sud en avís són Priorat i Baix Camp. Consulta aquí tots els avisos.
Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima que s'estiraran fins als 23 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 13 graus de mínima que arribaran als 22 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 12 graus que pujarà fins als 23 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 17 graus que creixeran fins als 24 °C a la tarda.